Польские наемники заявили, что участвовали в нападении на Россию в рядах ВСУ

Уточняется, что речь идет о первой штурмовой группе корпуса. Наемники выложили кадры, на которых были несколько человек в камуфляже со скрытыми лицами. Боевики держали вывеску «Почты России», а один из них говорил на польском языке. Как утверждают наемники, информация об их участии в нападении появилась с большой задержкой «из соображений безопасности».