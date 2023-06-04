Наемники из Польши признались, что вместе с ВСУ принимали участие в нападении на территорию Белгородской области. Впоследствии они удалили свой пост.
Уточняется, что речь идет о первой штурмовой группе корпуса. Наемники выложили кадры, на которых были несколько человек в камуфляже со скрытыми лицами. Боевики держали вывеску «Почты России», а один из них говорил на польском языке. Как утверждают наемники, информация об их участии в нападении появилась с большой задержкой «из соображений безопасности».
Почему Польша поступает подло и по-хамски по отношению к РФ, ранее объяснил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Варшава следует идеологии диктатора Юзефа Пилсудского, в основе политике которого была ненависть к России.