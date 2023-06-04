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Биолог Баранова предложила ввести поощрение за борьбу с борщевиком вместо штрафов

Общество
Биолог Баранова предложила ввести поощрение за борьбу с борщевиком вместо штрафов

Власти должны поощрять граждан за уничтожение борщевика вместо введения штрафов, считает ведущий научный сотрудник НИИ сельскохозяйственных биотехнологий Екатерина Баранова.

В качестве одного из вариантов такой меры она назвала концепцию «зоны свободной от борщевика». Садоводства, где нет этого сорняка, должны получать какие-то привилегии, отметила биолог. Тогда граждане сами будут заинтересованы в борьбе с вредным растением.

«Если садовое товарищество "борщевик-фри" (свободно от борщевика, — Прим. ред.), они получают бонусы, например, им бесплатно вывозят мусор. Или они получали бы скидку на электричество. <...> Если людям дать бонусы, эти люди сами все организуют без всяких штрафов», — рассказала Баранова.

Она подчеркнула, что проверки должны проводиться «серьезными» людьми, которые не подвержены коррупции.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Никита Чаплин призвал дачников сообщать о соседях, которые не уничтожают борщевик на своих участках. Политик сообщил, что местные власти могут потребовать с таких собственников оплатить расходы на борьбу с сорняком.
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