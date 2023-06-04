Биолог Баранова предложила ввести поощрение за борьбу с борщевиком вместо штрафов

В качестве одного из вариантов такой меры она назвала концепцию «зоны свободной от борщевика». Садоводства, где нет этого сорняка, должны получать какие-то привилегии, отметила биолог. Тогда граждане сами будут заинтересованы в борьбе с вредным растением.