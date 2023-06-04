Студенты попытались сорвать выступление директора Warner Bros. Дэвида Заслава из-за забастовки сценаристов

Студенты освистали исполнительного директора конгломерата Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава во время его выступления в Бостонском университете. Об этом говорится в материале американского издания THR.
Бизнесмен вышел на сцену, чтобы произнести речь перед выпускниками учебного заведения. Однако ему пришлось несколько раз прерваться из-за гневных возгласов присутствующих.
Как стало известно, причиной произошедшего является массовая забастовка сценаристов. Акция протеста, начавшаяся после отказа киностудий повышать заработные платы, продолжается уже месяц.
При этом студенты решили поддержать авторов, раскритиковав Заслава прямо во время официального мероприятия. Выпускники требовали от представителя Warner Bros. «заткнуться» и хотели, чтобы он покинул сцену.
В какой-то момент медиаменеджер в шутку заявил, что делится с присутствующими жизненной мудростью. Однако после этого напряжение в зале только возросло.
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