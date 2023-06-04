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В Мариуполе планируется восстановление восьми объектов здравоохранения

Общество
В Мариуполе планируется восстановление восьми объектов здравоохранения

В городе Мариуполь Донецкой Народной Республики (ДНР) планируется восстановление восьми крупных объектов здравоохранения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минстроя России.

ППК «Единый заказчик в сфере строительства» до конца года отремонтирует корпуса шести больниц и двух диспансеров. На данный момент специалисты уже сделали тепловые контуры зданий.

В корпусах противотуберкулезного и дерматовенерологического диспансеров установят новые кровельные конструкции, окна, двери и системы отопления. Аналогичные работы проведут в больницах № 2, 4, 9 и областном детском костнотуберкулезном санатории имени Крупской.

В Мариуполе строители из Подмосковья занимаются восстановлением пострадавших жилых многоквартирных домов. Специалисты ремонтируют конструктивные элементы и тепловой контур многоквартирных жилых домов.
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