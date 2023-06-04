Глава Белгородской области Гладков согласился встретиться с диверсантами ради пленных

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что видел обращение диверсантов. Соответствующую запись он опубликовал в своем Telegram-канале.
Глава региона подчеркнул, что готов встретиться в ДРГ ради пленных, если те еще живы. Местом переговоров он назвал многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Шебекино».
«Если они живые, с 17:00 до 18:00 МАПП "Шебекино". Гарантирую безопасность», — заявил Гладков.
Более четырех тысяч людей из приграничных районов Белгородской области уже находятся в пунктах временного размещения (ПВР), ранее заявил губернатор региона.