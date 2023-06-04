В Стамбуле завершилась полуторачасовая встреча Эрдогана и Столтенберга

В канцелярии турецкого лидера рассказали, что общение политиков продлилось почти полтора часа. В обсуждении также участвовали глава МИД Турции Хакан Фидан, бывший пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын и министр обороны страны Яшар Гюлер. Заявлений для журналистов по итогам встречи не будет, добавили представители администрации.