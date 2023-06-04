В Стамбуле завершилась полуторачасовая встреча Эрдогана и Столтенберга

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг закончили переговоры в Стамбуле.
В канцелярии турецкого лидера рассказали, что общение политиков продлилось почти полтора часа. В обсуждении также участвовали глава МИД Турции Хакан Фидан, бывший пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын и министр обороны страны Яшар Гюлер. Заявлений для журналистов по итогам встречи не будет, добавили представители администрации.
Известно, что глава Североатлантического альянса собирался обсудить с Эрдоганом вступление Швеции в военное объединение. Турецкая сторона ранее требовала от Стокгольма выдачи курдских сепаратистов для одобрения шведской заявки на членство в Альянсе.
Столтенберг заявил, что договорился с президентом Турции о трехсторонних переговорах с участием Швеции. По словам генсекретаря НАТО, встреча должна состояться 12 июня.