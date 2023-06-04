«ПСЖ» потерял более миллиона подписчиков после объявления об уходе Лионеля Месси

До официального объявления о том, что команда и аргентинский нападающий прекращают сотрудничество, аккаунт клуба в Instagram✱ (принадлежит корпорации Meta✱✱, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) насчитывал 70,4 миллиона фолловеров.