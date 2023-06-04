Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

«ПСЖ» потерял более миллиона подписчиков после объявления об уходе Лионеля Месси

Спорт
«ПСЖ» потерял более миллиона подписчиков после объявления об уходе Лионеля Месси

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» лишился более миллиона подписчиков в соцсети из-за ухода Лионеля Месси.

До официального объявления о том, что команда и аргентинский нападающий прекращают сотрудничество, аккаунт клуба в Instagram✱ (принадлежит корпорации Meta✱✱, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) насчитывал 70,4 миллиона фолловеров.

После заявления их число сократилось до 69,3 миллиона. Парижане сообщили об уходе Месси третьего июня.

Ранее американский клуб «Интер Майами» официально предложил контракт Месси.

  • ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
  • ✱✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму
месси
Военкоры ФАН