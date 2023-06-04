«ПСЖ» потерял более миллиона подписчиков после объявления об уходе Лионеля Месси

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» лишился более миллиона подписчиков в соцсети из-за ухода Лионеля Месси.
До официального объявления о том, что команда и аргентинский нападающий прекращают сотрудничество, аккаунт клуба в Instagram✱ (принадлежит корпорации Meta✱✱, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) насчитывал 70,4 миллиона фолловеров.
После заявления их число сократилось до 69,3 миллиона. Парижане сообщили об уходе Месси третьего июня.
Ранее американский клуб «Интер Майами» официально предложил контракт Месси.
- ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
- ✱✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму