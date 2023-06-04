Миссия выполнима: психолог Калистратова о взрослых, прошедших через семейное насилие в детстве

Отношения в родительской семье закладывают фундамент собственного семейного будущего ребенка. Папа, мама, теплые отношения между ними и общее взаимопонимание, скорее всего, передадутся «по наследству». А есть ли какие-то преимущества у детей, которые пережили насилие в семье (например, одного из родителей над другим)? На этот вопрос ФАН ответила психолог социальной работы, гештальт-терапевт, психолог-консультант, детский психолог Анфиса Калистратова.