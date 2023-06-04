Миссия выполнима: психолог Калистратова о взрослых, прошедших через семейное насилие в детстве

Отношения в родительской семье закладывают фундамент собственного семейного будущего ребенка. Папа, мама, теплые отношения между ними и общее взаимопонимание, скорее всего, передадутся «по наследству». А есть ли какие-то преимущества у детей, которые пережили насилие в семье (например, одного из родителей над другим)? На этот вопрос ФАН ответила психолог социальной работы, гештальт-терапевт, психолог-консультант, детский психолог Анфиса Калистратова.
«Наверное, это может быть только в определенном формате: пройти через все, выйти в здоровье и рассказать людям, как через это проходить. Я бы не сказала, что это преимущество, это, скорее всего, миссия. Потому что очень много хороших врачей, психотерапевтов, наркологов — это те, кто прошел какую-то свою личную историю и узнали это изнутри, а теперь помогают людям», — поделилась своей точкой зрения эксперт.
Она считает, что люди, которые прожили горе, прошли через свою сложную ситуацию, получают понимание, что с этим делать в конкретный момент. И как профессионалы они получают более полное представление, могут возникающие вопросы по своему профилю решать.
«То есть что значит, решать вопросы? Например, это когда к тебе приходит ребенок или человек, который говорит: у меня мама била папу, и я вот не знаю, как мне теперь жить после такого, как семью строить, кто я — мальчик или девочка. И человек, который через это прошел, скажет: я таким тоже был, я в такой семье жил, я знаю, как пройти эту дорогу, я знаю, какие там подводные камни. В этом плане, конечно, преимущество. И эта возможность есть на самом деле у каждого ребенка, кто вырос в такой семье и осознал, что это его задача — пройти через все и другим рассказать. Но дети очень часто могут запутаться и только во взрослой жизни начать разбираться. Так что мой вывод такой, что это вряд ли преимущество, скорее, миссия», — заключила психолог.
Ранее Анфиса Калистратова рассказала о рисках воспитания детей в семьях, где есть домашнее насилие женщины над мужчиной.