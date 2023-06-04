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Владимир Рогов объяснил, с чем связан прогремевший на юге Мелитополя взрыв

Происшествия
Владимир Рогов объяснил, с чем связан прогремевший на юге Мелитополя взрыв

Причину взрыва, который прогремел на юге Мелитополя, раскрыл председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, соответствующий звук возник из-за уничтожения взрывчатых веществ, ранее обнаруженных в схронах. При проведении мероприятия соблюдаются все нормы безопасности, подчеркнул Рогов.

«Обстановка в городе спокойная», — резюмировал председатель движения «Мы вместе с Россией».

Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник ранее сообщил о смерти жителя Луганска. Мужчина получил тяжелые ранения во время удара ВСУ по городу.
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