Владимир Рогов объяснил, с чем связан прогремевший на юге Мелитополя взрыв

Причину взрыва, который прогремел на юге Мелитополя, раскрыл председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, соответствующий звук возник из-за уничтожения взрывчатых веществ, ранее обнаруженных в схронах. При проведении мероприятия соблюдаются все нормы безопасности, подчеркнул Рогов.
«Обстановка в городе спокойная», — резюмировал председатель движения «Мы вместе с Россией».
Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник ранее сообщил о смерти жителя Луганска. Мужчина получил тяжелые ранения во время удара ВСУ по городу.