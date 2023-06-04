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В Канаде продолжают бушевать сильнейшие в истории лесные пожары

ФАН-ТВ

Настоящая эпическая битва с бушующей стихией лесных пожаров развернулась в канадской Новой Шотландии. Из-за сильного ветра дым от кострищ распространился на огромную территорию, создав плотную дымовую завесу.

В Канаде продолжают бушевать сильнейшие в истории лесные пожары

Сообщается об эвакуации тысяч жителей столицы провинции Новая Шотландия — Галифаксе. Пожарные проливают территорию и стягивают строительную технику к границам горения. Власти региона уже назвали катастрофу крупнейшим лесным пожаром в истории Новой Шотландии, в результате которого уже сгорело 20 тысяч гектаров природной растительности; высота пламени местами достигала почти 100 метров.

В Канаде продолжают бушевать сильнейшие в истории лесные пожары
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