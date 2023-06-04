В Варшаве на акцию протеста вышли около полумиллиона человек

К акции протеста оппозиции в Варшаве присоединились около полумиллиона человек. Митинг приурочен к годовщине первых частично свободных парламентских выборов 4 июня 1989 года, сообщает издание Polsat News.
В Варшаве в воскресенье, 4 июня оппозиция устроила акцию протеста, на которой собралось полмиллиона человек. Мероприятие было инициировано оппозиционной партией «Гражданская платформа» бывшего премьера Польши Дональда Туска.
«Мы здесь для того, чтобы вся Польша, Европа и мир увидели, насколько мы сильны, как многие из нас готовы бороться за демократию и свободную Польшу, как 30–40 лет назад», — прокомментировал Туск.
В митинге приняли участие граждане и оппозиционные партии, кроме «Конфедерации». Во время шествия демонстранты выкрикивали антиправительственные лозунги.
При этом шествие затруднило передвижение транспортов — местным жителям приходилось отказываться от метро и идти пешком до центра.
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