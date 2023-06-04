Бельгийский премьер попал в больницу после падения с велосипеда

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро упал на велопрогулке и потерял сознание, сообщает издание RTBF.
Политик отправился покататься на велосипедах вместе со своим сыном в окрестностях своего дома в Бракеле. Во время поездки премьер упал и потерял сознание после сильного удара головой.
Главу правительства доставили в больницу, где его осмотрели врачи. После этого де Кро отправился домой, так как не получил серьезных повреждений, сообщили журналисты. Сам политик записал обращение к гражданам, в котором рассказал об инциденте.
«Спасибо за ваши сообщения, я уже дома. К счастью, на мне был шлем и мой сын быстро вызвал скорую помощь», — заявил премьер.
Также он поблагодарил врачей скорой помощи и сотрудников Университетского госпиталя Гента.
Ранее американскому лидеру Джо Байдену рекомендовали пользоваться тростью из-за очередного публичного падения.