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Бельгийский премьер попал в больницу после падения с велосипеда

Происшествия
Бельгийский премьер попал в больницу после падения с велосипеда

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро упал на велопрогулке и потерял сознание, сообщает издание RTBF.

Политик отправился покататься на велосипедах вместе со своим сыном в окрестностях своего дома в Бракеле. Во время поездки премьер упал и потерял сознание после сильного удара головой.

Главу правительства доставили в больницу, где его осмотрели врачи. После этого де Кро отправился домой, так как не получил серьезных повреждений, сообщили журналисты. Сам политик записал обращение к гражданам, в котором рассказал об инциденте.

«Спасибо за ваши сообщения, я уже дома. К счастью, на мне был шлем и мой сын быстро вызвал скорую помощь», — заявил премьер.

Также он поблагодарил врачей скорой помощи и сотрудников Университетского госпиталя Гента.

Ранее американскому лидеру Джо Байдену рекомендовали пользоваться тростью из-за очередного публичного падения.
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