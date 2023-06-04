Дети-сироты из новых регионов смогут поступить в кадетские корпуса СК

Дети-сироты из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей смогут поступить в учебные заведения Следственного комитета Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя управления воспитательной работы ведомства, генерал-майора юстиции Сергея Петрова.