Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Дети-сироты из новых регионов смогут поступить в кадетские корпуса СК

Общество
Дети-сироты из новых регионов смогут поступить в кадетские корпуса СК

Дети-сироты из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей смогут поступить в учебные заведения Следственного комитета Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя управления воспитательной работы ведомства, генерал-майора юстиции Сергея Петрова.

Офицер отметил, что в России есть четыре кадетских корпуса в Москве, Петербурге, Севастополе и Волгограде. 40% абитуриентов являются сиротами или оказавшимися без попечения родителей.

«И ребята из этих заведений (детских домов новых регионов РФ) также могут проходить у нас обучение по их желанию», — сказал Петров.

Ранее певец Сергей Куприк организовал весенние каникулы в Геленджике для детей из ДНР и ЛНР.
Херсонская область запорожская область следком россии дети лднр
Военкоры ФАН