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Врио губернатора Херсонской области Сальдо предупредил о «новой фазе истерии» украинских властей

Политика
Врио губернатора Херсонской области Сальдо предупредил о «новой фазе истерии» украинских властей

Правительство Украины перешло в «новую фазу военно-политической истерии». В связи с этим российским солдатам необходимо быть готовыми к различным провокациям, предупредил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Как отметил политик, сейчас противники «мечутся и пакостят» всеми доступными способами. В связи с этим жителям РФ стоит быть начеку и изучить порядок действий по системе гражданской обороны.

«Наши военные должны быть готовы к отбитию воздушных атак и наземных провокаций», — добавил Сальдо в беседе с РИА Новости.

При этом ранее сообщалось о звуках взрыва на территории Мелитополя, расположенного в Запорожской области. Хлопки произошли на юге города.
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