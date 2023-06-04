Удар молнии привел к крупному пожару на нефтебазе в США

В штате Луизиана США на заводе по переработке нефти произошел крупномасштабный пожар из-за удара молнии, передает Fox News.
Завод Calcasieu Refining находится в городе Лейк-Чарльз. Сообщается, что пожар появился сразу после того, как по объекту ударила молния. В радиусе 2,5 километров от эпицентра происшествия объявлена эвакуация. Тех, кто живет в радиусе пяти километров, просят не выходить из своих домов.
На месте работают оперативные службы. Последствия инцидента на данный момент неизвестны.
Ранее в Германии на полигоне с боеприпасами произошло крупное возгорание. По информации, пожарные пытаются потушить огонь в течение нескольких дней.