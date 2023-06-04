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Удар молнии привел к крупному пожару на нефтебазе в США

Происшествия

В штате Луизиана США на заводе по переработке нефти произошел крупномасштабный пожар из-за удара молнии, передает Fox News.

Завод Calcasieu Refining находится в городе Лейк-Чарльз. Сообщается, что пожар появился сразу после того, как по объекту ударила молния. В радиусе 2,5 километров от эпицентра происшествия объявлена эвакуация. Тех, кто живет в радиусе пяти километров, просят не выходить из своих домов.

На месте работают оперативные службы. Последствия инцидента на данный момент неизвестны.

Ранее в Германии на полигоне с боеприпасами произошло крупное возгорание. По информации, пожарные пытаются потушить огонь в течение нескольких дней.
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