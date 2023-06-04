Профессор Юденков объяснил, почему могли подешеветь продукты в РФ

Россия стала единственной страной в Европе, где в апреле зафиксировали продуктовую дефляцию. По данным специалистов, цены на продовольствие в годовом выражении снизились на 0,22%. В комментарии ФАН профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков объяснил, почему могли подешеветь продукты в РФ.
В первую очередь эксперт обратил внимание на полноту данных. Как отметил профессор, для четкого анализа необходимо знать полную картину происходящего. В то же время нельзя упускать очевидных фактов повлиявших на цифры исследований.
«Мы же знаем отдельную статистику, не видя полной картины, поэтому трудно говорить. Также важен и конкретный период аналитики. Но все же. В Европе мы видим, что падение поставок и потребления электроэнергии привели к уменьшению объемов продукции из теплиц. А мы на этом фоне, если у нас собственные теплицы, то мы выигрываем», — отметил кандидат экономических наук.
В свою очередь, уверен собеседник ФАН, россиян ждет обратная динамика цен с товарами импортного производства.
«Доллар растет, если это импортная клубника, импортная черешня, то цены тоже будут расти», — заключил специалист.
Ранее сообщалось, что стоимость техники американской компании Apple снизилась в крупных торговых сетях России. В зависимости от модели и объема памяти цена гаджетов уменьшилась на 5-10%.