Профессор Юденков объяснил, почему могли подешеветь продукты в РФ

Россия стала единственной страной в Европе, где в апреле зафиксировали продуктовую дефляцию. По данным специалистов, цены на продовольствие в годовом выражении снизились на 0,22%. В комментарии ФАН профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков объяснил, почему могли подешеветь продукты в РФ.