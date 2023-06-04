Глава Белгородской области Гладков подтвердил, что украинская ДРГ зашла в Новую Таволжанку

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал обращение к жителям региона. Он подтвердил, что ДРГ действительно зашла в Новую Таволжанку со стороны Украины. В населенном пункте идут бои.
Гладков добавил, что видел обращение диверсантов. Губернатор назвал их негодяями и террористами. Вместе с тем, Гладков заявил, что готов встретиться с ДРГ в автомобильном пункте пропуска «Шебекино» ради пленных.
В соцсетях ранее появилась информация, что украинские боевики и военная техника въехали в город Волчанск. Населенный пункт находится на границе с Белгородской областью.