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Глава Белгородской области Гладков подтвердил, что украинская ДРГ зашла в Новую Таволжанку

Происшествия
Глава Белгородской области Гладков подтвердил, что украинская ДРГ зашла в Новую Таволжанку

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал обращение к жителям региона. Он подтвердил, что ДРГ действительно зашла в Новую Таволжанку со стороны Украины. В населенном пункте идут бои.

Гладков добавил, что видел обращение диверсантов. Губернатор назвал их негодяями и террористами. Вместе с тем, Гладков заявил, что готов встретиться с ДРГ в автомобильном пункте пропуска «Шебекино» ради пленных.

В соцсетях ранее появилась информация, что украинские боевики и военная техника въехали в город Волчанск. Населенный пункт находится на границе с Белгородской областью.
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