Модернизм и драконы: в Барселоне открылась иммерсивная выставка архитектуры

Иммерсивная выставка, посвященная архитектуре и драконам, открылась в музее Casa Amatller в Барселоне. Город является родиной замка драконов, который считают началом современной архитектуры модернизма.
«Посетители будут изумлены, узнав, как Барселона стала такой, какая она есть! Это отличное развлечение для всей семьи. При помощи виртуальных драконов будет рассказана история дома Амалье и города Барселона», — рассказал сотрудник музея.
На выставке были представлены проекции огромных драконов, инсталляции и многое другое.