В Афганистане талибы подвергли публичной порке двух преступников

Публичная порка по правилам шариата является наказанием за такие преступления как прелюбодеяние, воровство и употребление алкоголя. По распоряжению лидера движения «Талибан»✱ (движение признано террористическим и запрещено в России) Хайбатуллы Ахундзады, судьям Афганистана предписано соблюдать нормы исламского права.