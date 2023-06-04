В Афганистане талибы подвергли публичной порке двух преступников

В афганской провинции Пактика двое преступников были наказаны в соответствии с законами шариата, сообщили в Верховном суде страны.
Преступники признали свою вину и подверглись публичному наказанию, отметили в ведомстве. По данным источников, осужденных высекли.
«Осужденные были публично наказаны, чтобы это было примером для остальных», — говорится в опубликованном судом заявлении.
Публичная порка по правилам шариата является наказанием за такие преступления как прелюбодеяние, воровство и употребление алкоголя. По распоряжению лидера движения «Талибан»✱ (движение признано террористическим и запрещено в России) Хайбатуллы Ахундзады, судьям Афганистана предписано соблюдать нормы исламского права.
Ранее афганские военные осуществили переброску военной техники к границе с Ираном. Конфликт между странами начался в середине мая.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация