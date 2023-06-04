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В Афганистане талибы подвергли публичной порке двух преступников

Общество
В Афганистане талибы подвергли публичной порке двух преступников

В афганской провинции Пактика двое преступников были наказаны в соответствии с законами шариата, сообщили в Верховном суде страны.

Преступники признали свою вину и подверглись публичному наказанию, отметили в ведомстве. По данным источников, осужденных высекли.

«Осужденные были публично наказаны, чтобы это было примером для остальных», — говорится в опубликованном судом заявлении.

Публичная порка по правилам шариата является наказанием за такие преступления как прелюбодеяние, воровство и употребление алкоголя. По распоряжению лидера движения «Талибан»✱ (движение признано террористическим и запрещено в России) Хайбатуллы Ахундзады, судьям Афганистана предписано соблюдать нормы исламского права.

Ранее афганские военные осуществили переброску военной техники к границе с Ираном. Конфликт между странами начался в середине мая.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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