Том Холланд назвал свой любимый фильм о Человеке-пауке

Актер Том Холланд ответил на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции по случаю выхода сериала «Переполненная комната». Он рассказал, какой фильм франшизы «Человек-паук» стал для него любимым.
По мнению исполнителя главной роли в серии фильмов, идеальной для него является лента «Через вселенные». Он в восторге от первой части. Холланд заявил, что продюсер проекта Эми Паскаль ему «как мама».
«Я так горжусь всеми, кто принимал в нем участие», — отметил актер.
Он также добавил, что из-за пресс-конференции не смог побывать на премьере. Тем не менее, по мнению Холланда, лента оправдает все ожидания.
Действия киносерии «Человек-паук» происходят во вселенной Marvel. Ранее продюсерам пришлось поставить на паузу некоторые проекты из-за забастовки сценаристов.