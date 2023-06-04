ФРГ раскрыла планы по отправке военных кораблей в Индо-Тихоокеанский регион

Германия направит военные суда в Индо-Тихоокеанский регион, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Немецкий чиновник выступил на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.
По его словам, это произойдет в 2024 году. Германия планирует направить для операций в Индийском и Тихом океанах один фрегат и судно снабжения.
Писториус утверждает, что эти шаги нацелены на «защиту международного порядка, основанного на правилах». Немецкий министр также поспешил заверить, что отправка военных судов не направлена против конкретных стран, передает телеканал N-tv.
Писториус ранее заявил, что КНР должна прекратить привлекать бывших немецких пилотов к обучению военнослужащих Национально-освободительной армии Китая (НОАК). С подобным требованием политик обратился к китайскому коллеге Ли Шанфу.