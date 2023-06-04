Глава парламента Крыма Константинов спрогнозировал курортный сезон без сверхприбыли

Курортный сезон в Крыму состоится, как и было запланировано. Однако местному бизнесу не стоит рассчитывать на сверхприбыль, заявил председатель регионального парламента Владимир Константинов.
Политик отметил, что власти республики намерены «держать руку на пульсе» и при необходимости могут оказать помощь игрокам рынка. В частности, речь идет о поддержке предпринимателей для уплаты налогов и предоставления сотрудникам заработных плат.
«Безусловно, сезон состоится. Мы очень надеемся, что все пройдет хорошо. Мы реалисты и понимаем, что каких-то огромных прибылей ждать не стоит», — цитировали депутата РИА Новости.
Меж тем стало известно, гостиницы в каких городах российские туристы считают самыми лучшими. На территории страны высокими оценками могут похвастаться отели в Зеленоградске и Смоленске, а за рубежом — в Сухуме и Флоренции.