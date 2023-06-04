Генсек НАТО договорился с Эрдоганом по встрече о членстве Швеции

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Турция, Швеция и Североатлантический альянс проведут встречу 12 июня. Об этом он заявил на пресс-конференции в Стамбуле.
По итогам переговоров между Столтенбергом и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом было принято решение о проведении встречи с участием Стокгольма.
Генсек отметил, что Швеция выполнила требования Анкары и имеет право стать членом НАТО.
«Швеция выполнила свои обязательства. Были предприняты конкретные шаги и изменены законы», — подчеркнул Столтенберг.
Четвертого июня в Стамбуле прошла встреча Эрдогана и Столтенберга, переговоры были закрытыми для прессы и продлились полтора часа.