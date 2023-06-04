Главы МИД Сирии и Ирака обсудили борьбу с терроризмом и контрабандой наркотиков

Министр иностранных дел САР ранее прибыл в Багдад для встречи с высокопоставленным иракским руководством.
Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад провел переговоры со своим иракским коллегой Фуадом Хосейном во время визита в Багдад.
По данным ближневосточной прессы, основными темами беседы стали оказание гуманитарной помощи и борьба с незаконной торговлей наркотиками. Также стороны обсудили проблему возвращения беженцев, покинувших Сирию после начала гражданской войны в 2011 году и осевших в Ираке, Иордании, Ливане, Турции.
Фуад Хосейн сообщил, что его страна приняла около 250 тысяч сирийцев, которые теперь проживают преимущественно на территории Иракского Курдистана. Кроме того, он заявил о планах доставить в Сирию груз товаров первой необходимости для людей, пострадавших от череды мощных землетрясений в феврале этого года.
В свою очередь, Фейсал Микдад поблагодарил Багдад за его солидарность, проявленную на фоне недавней катастрофы. Также он приветствовал укрепление двусторонних отношений между государствами. Дипломат подчеркнул намерение Дамаска продолжать сотрудничество с его соседом в деле борьбы с терроризмом и контрабандой наркотиков.
Ожидается, что глава МИД Сирии также встретится и с премьер-министром Ирака Мухаммадом Шиа ас-Судани и президентом страны Абдулом Латифом Рашидом.
Визит Фейсала Микдада состоялся через несколько недель после восстановления членства Дамаска в Лиге арабских государств (ЛАГ). Как отметил на совместной пресс-конференции сирийский дипломат, Ирак был одним из инициаторов возвращения его страны в организацию.
Сирия была исключена из ЛАГ в 2011 году с началом войны. Тем не менее Багдад, воздержавшийся тогда от голосования, отказался разрывать с Дамаском отношения и поддерживал с ним союзнические связи на протяжении всего конфликта, несмотря на сильное влияние США на Ирак. В частности, страны-соседи сотрудничали в деле борьбы с «Исламским государством»✱ (ИГ, запрещено в РФ), боевики которого в середине 2010-х захватили обширные территории двух государств.
На фоне укрепления позиций Дамаска его бывшие противники постепенно брали курс на нормализацию связей. В результате 7 мая Лига арабских государств большинством голосов выступила за восстановление членства Сирии. Во многом дипломатический процесс был ускорен на фоне катастрофических разрушений, оставленных землетрясениями: большинство стран Ближнего Востока в той или иной степени включилось в процесс оказания гуманитарной помощи республике.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация