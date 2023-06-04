Главы МИД Сирии и Ирака обсудили борьбу с терроризмом и контрабандой наркотиков

Сирия была исключена из ЛАГ в 2011 году с началом войны. Тем не менее Багдад, воздержавшийся тогда от голосования, отказался разрывать с Дамаском отношения и поддерживал с ним союзнические связи на протяжении всего конфликта, несмотря на сильное влияние США на Ирак. В частности, страны-соседи сотрудничали в деле борьбы с «Исламским государством»✱ (ИГ, запрещено в РФ), боевики которого в середине 2010-х захватили обширные территории двух государств.