Житель Курской области пытался украсть заготовленные для участников СВО дрова

Житель Курской области попытался украсть дрова, которые ранее волонтеры заготавливали для участвующих в спецоперации бойцов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.
Накануне жители региона провели благотворительную акцию. Они заготовили необходимое количество дров для людей, несущих службу на границе с Украиной. Всего удалось собрать 40 кубометров древесины.
Позже местный житель по имени Роман попытался вывезти часть материалов. Их он планировал использовать для своих нужд. Злоумышленника задержали правоохранители. На данный момент проводится проверка.
«Надеюсь, в отношении подобных «героев» будет вынесено соответствующее решение в рамках закона», — резюмировал глава региона.
Ранее телеведущая Алла Данько поделилась подробностями о благотворительных сборах для российской армии. Волонтерством женщина занимается с 2014 года.