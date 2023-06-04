Психолог Калистратова рассказала, какими могут вырасти дети в семьях, где мама «прессует» папу

Какими вырастают дети пар, где женщина проявляет агрессию, а мужчина является жертвой семейного насилия, и в чем риски воспитания в такой семье, рассказала ФАН психолог социальной работы, гештальт-терапевт, психолог-консультант, детский психолог Анфиса Калистратова.
Действительно, считает эксперт, сейчас женская агрессия в семье стала приобретать особую форму, привлекает особое внимание. Но это не какой-то новый эксклюзивный или экстремальный процесс, это, скорее всего, уже было свойственно матриархату. Хотя матриархат сам по себе обозначал просто правление женщин, их нахождение во главе власти. В нашей цивилизации, в частности, в нашей стране, женская агрессия не связана с матриархатом, а связана больше с использованием мужской и женской стратегии.
Почему женщина проявляет агрессию к мужчине в семье
«В психике и в психологии есть такие формы поведения, скажем так, стратегии мужские и женские. Они соответствуют мужскому природному принципу и женскому природному принципу. Это значит, что ряд поведенческих паттернов полностью подчиняется природе либо женской, либо мужской», — поясняет эксперт.
В частности, например, мужская природа — это достижения, цели, результаты, задачи, это жесткая структура. Если говорить про мужской принцип непосредственно в живой природе или в биологии: это, например, цепочка ДНК, устойчивая структура дерева, металлы, камень — все, что имеет четкую, понятную, конкретную форму, жесткость. То есть мужской принцип создает и несет в себе программу, как должно быть.
Женский принцип — это энергия, это то, что нельзя, например, засунуть в бутылку, продолжает психолог. У этого нет формы, так как она постоянно текучая, это про процессы, состояние. Женская природа в человеке имеет важную функцию — питать, насыщать энергией, невозможно напитываться энергией, поставив себе такую задачу, напитаться энергией можно, только созерцая, расслабляясь и находясь в процессе, здесь и сейчас. Почему и говорят, что счастливым человек может быть только здесь и сейчас. Когда собирается женское сообщество, даже если дамы что-то запланировали, они будут действовать, исходя из ситуации: как процесс пойдет, а там посмотрим. И очень часто у женских сообществ нет четких границ, особенно временных рамок.
«Человеческое сознание, имея ряд своих преимуществ, начинает очень сильно искажать, что мужскую природу, что женскую. И мы в итоге в нашей цивилизации получили такие интересные формы, как мужчин с явно выраженными женскими стратегиями и женщин с явно выраженными мужскими. Так вот, когда мы видим женщину, морально или физически проявляющую насилие в отношении своего мужчины в семье, то мы имеем дело реально с мужиком в женском теле. То есть это не буквально женская природа или женщина, которая вот прям взяла в оборот своего мужчину», — полагает Калистратова.
Компенсация и угнетение
Как правило, пара сочетается именно по принципу даже не противоположности, а по принципу компенсации: кому чего не хватает. То есть теоретически женщина должна научиться женственности у слабого мужчины. Он на самом деле не слабый, просто в нем очень развито женское: принятие, неспешность, отсутствие цели, такое вот «быть в процессе».
«Ее мягкий мужчина скорее будет сидеть с детьми, он покладистый, он адаптируется. Но при этом он мужчина, и естественно, его мужская природа страдает, будет страдать и его физиология: он начнет заболевать, потому что если у тебя мужское тело, ты должен соответствовать своей природе. Если через сознание что-то поломалось внутри, то, понятное дело, природа начнет подстраиваться, ну и, соответственно, если мужчина пользуется женскими стратегиями, начинает угнетаться его мужская природа. И то же самое у женщины: если через сознание идет угнетение своей женской природы, то тело начинает освобождаться от женских составляющих», — продолжает эксперт.
То есть это буквально, по-простому, добавляет она, мужчина с женскими стратегиями становится импотентом, у него идет дисфункция, ожирение по женскому типу, а женщина начинает терять свои половые органы, к примеру, возникают онкология матки, молочной железы. Ну, то есть все тело говорит: раз тебе это не надо, значит, освобождаемся от этого, и начинает перестраиваться на те энергии, на те стратегии, которые сознание использует.
«Понятное дело, что если я женщина, я, по идее-то, должна проводить женские энергии. Но и мужские стратегии мне тоже нужны, иначе я буду расползаться по процессам и не смогу достичь каких-то результатов. А мужчинам тоже нужны женские стратегии: для того, чтобы восполнять энергию, иначе, если они все время будут в задачах, в результатах и в целях, они просто сгорят. Соответственно, природой задумано вот это уникальнейшее, потрясающее содружество двух стратегий, двух природ — мужской и женской. И вот для человека как для очень сложного, суперсложного существа нужно все: и мужская стратегия, и женская. Вопрос в том, что мы по большинству используем», — подчеркнула Анфиса Сергеевна.
Вернемся к семье и детям
Когда женщина начинает искажать свою природу, использует мужские стратегии, она ведет себя буквально как мужик нездоровый, особенно если еще и прессует своего мужчину. А это действительно будет, потому что внутри растет конфликт, потому что женщина все-таки не соответствует своей женской природе, и ее глубинное «Я» будет сопротивляться, так как на уровне сознания она использует мужские стратегии.
«Это, кстати, из-за того, что был очень тяжелый опыт, как правило, это глубоко травмированные женщины, ну и соответственно, они передают на глубинном уровне детям посыл — не быть собой или не быть женщиной, это опасно. Или что быть мужчиной опасно», — продолжает собеседница ФАН.
Проблемы с гендером, суицид, насилие и другие «детские» проблемы
«Даже если ребенок с нормальной половой ориентацией родился, то есть генетически он мальчик, есть предрасположенность к женскому полу, у него будут серьезные проблемы с выстраиванием отношений с противоположным гендером буквально с подросткового возраста. Возможно, он переймет агрессивную форму матери, ну и, в общем-то, с женщинами будет только бороться. А другой вариант — может стать насильником. То есть надо смотреть, какая генетика пришла в данном случае. И мальчики могут быть либо сломлены с детства, если женщина на мужчину, на мужа своего агрессирует, она из сына может воспитать тряпочку, либо насильника. То есть насильник будет мать очень бояться, но женщин станет ненавидеть, только-только за порог вышел и все, насилие. Здесь широкий спектр таких вот преломлений в характере мальчика», — считает эксперт.
Мальчик от такой мамы воспримет посыл, что женщины опасны, да и собой (мужчиной) быть тоже опасно, потому что на тебя будет нападать женщина. Если мама ненавидит мужчин, прессует своего мужа, она будет также прессовать и сына. В итоге у него сформируется неуверенность в гендерной идентичности: женщина опасна, быть мужиком тоже опасно, а кем быть? И к подростковому возрасту человек закрепится в группе риска по суициду. Все оттого, что если самоопределения нет, он будет страдать. И во время этого страдания он попробует разные формы секса и наркотиков и, кое-кто, возможно, даже попытается свести счеты с жизнью. Это не факт, но вероятность суицида у таких детей выше, чем у детей, в эту группу риска не входящих, делится мнением гештальт-терапевт.
Если говорить про девочку, то с девочками все сложнее. Потому что девочка от природы интуитивно прям чувствует, что ей нужно. Если она сможет противостоять матери, то она получит, конечно, свою порцию травм, и благодаря специалистам-психологам у нее есть шанс выстроить хорошие отношения в своей семье.
«Но порцию, заряд жестких мужских стратегий, она все-таки получит, и в какой-то момент ей придется пройти через боль, через унижение мужчин и собственное унижение. Потому что когда ты мужчину унижаешь, то фактически унижаешь саму себя. И если, скажем, случайно нарваться не на того мужчину, можно получить ответ. Естественно, мужчина, который себя уважает, ответит. Соответственно, женщина сама себя в итоге подставит. Либо это будет та же форма, как и у матери: уже мужские стратегии в женском теле. Конечно, здесь высокий риск гинекологических заболеваний, потому что женское тело не приемлет женские принципы и хочет мужские. А в биологии как: не надо — все, освобождаемся от этого. А способ найдем — болезнь какую-то, еще что-то», — рассказывает Анфиса Калистратова.
Так что детей из абьюзных пар ждут не только психологические травмы. Последствия коснутся их вплоть до функций деторождения, выстраивания семейных отношений. Они рискуют оказаться в группе людей, которая в буквальном смысле создает демографический спад, яму: когда люди не хотят детей, чайлдфри или еще кто-то. Потому что, пережив любое насилие в семье, не важно, женщина или мужчина этому причина, или оба, ребенок часто принимает ощущение, что дети — это сложно, это грустно, это плохо, и не хочет, чтобы его потомок это повторил. Вырастая, он может вообще отказаться от деторождения, от создания собственной семьи, жить какой-то своей творческой жизнью, что-то делать для общества, но не делать для природы, подытожила психолог.
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