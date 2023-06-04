Психолог Калистратова рассказала, какими могут вырасти дети в семьях, где мама «прессует» папу

Мальчик от такой мамы воспримет посыл, что женщины опасны, да и собой (мужчиной) быть тоже опасно, потому что на тебя будет нападать женщина. Если мама ненавидит мужчин, прессует своего мужа, она будет также прессовать и сына. В итоге у него сформируется неуверенность в гендерной идентичности: женщина опасна, быть мужиком тоже опасно, а кем быть? И к подростковому возрасту человек закрепится в группе риска по суициду. Все оттого, что если самоопределения нет, он будет страдать. И во время этого страдания он попробует разные формы секса и наркотиков и, кое-кто, возможно, даже попытается свести счеты с жизнью. Это не факт, но вероятность суицида у таких детей выше, чем у детей, в эту группу риска не входящих, делится мнением гештальт-терапевт.