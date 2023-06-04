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В Алабяно-Балтийском тоннеле Москвы загорелся автомобиль

Происшествия
В Алабяно-Балтийском тоннеле Москвы загорелся автомобиль

Движение перед тоннелем временно перекрыли из-за возгорания автомобиля. Об этом сообщают региональный департамент транспорта.

В Москве произошло возгорание автомобиля. Происшествие случилось в Алабяно-Балтийском тоннеле. Движение перед тоннелем временно перекрыто.

В настоящий момент на месте инцидента работают оперативные службы. Данные о пострадавших не сообщаются.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Ступино 65-летний пенсионер на Audi сбил квадроцикл, на котором ехали школьники. Им потребовалась госпитализация, а пожилой мужчина в аварии не пострадал.
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