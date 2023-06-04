Представители Роскосмоса и ДРК обсудили перспективы космического сотрудничества

Москва, 4 июня. Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов и руководитель Географического института Демократической Республики Конго (ДРК) профессор Мисилу Миа Нсокимиено Эрик обсудили перспективы взаимодействия в космической отрасли.
Собеседники договорились о сотрудничестве, а также решили использовать безвоздушное пространство исключительно в мирных целях. По итогу встречи Борисов заключил, что сейчас важно укреплять отношения с африканскими странами, особенно в данной сфере.
Представители ДРК оценили перспективные проекты российской корпорации и подтвердили заинтересованность в совместной работе. По их мнению, у Москвы и Киншасы большой потенциал для использования и освоения космической отрасли.
Ранее работники посольства РФ в Демократической Республике Конго открыли памятник летчику Юрию Алексеевичу Гагарину. Торжественное мероприятие возглавил руководитель российской дипмиссии Алексей Сентебов, который заявил, что подвиг и отвага этого человека имеют важность планетарного масштаба.