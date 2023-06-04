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Представители Роскосмоса и ДРК обсудили перспективы космического сотрудничества

Весь мир
Представители Роскосмоса и ДРК обсудили перспективы космического сотрудничества

Москва, 4 июня. Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов и руководитель Географического института Демократической Республики Конго (ДРК) профессор Мисилу Миа Нсокимиено Эрик обсудили перспективы взаимодействия в космической отрасли.

Собеседники договорились о сотрудничестве, а также решили использовать безвоздушное пространство исключительно в мирных целях. По итогу встречи Борисов заключил, что сейчас важно укреплять отношения с африканскими странами, особенно в данной сфере.

Представители ДРК оценили перспективные проекты российской корпорации и подтвердили заинтересованность в совместной работе. По их мнению, у Москвы и Киншасы большой потенциал для использования и освоения космической отрасли.

Ранее работники посольства РФ в Демократической Республике Конго открыли памятник летчику Юрию Алексеевичу Гагарину. Торжественное мероприятие возглавил руководитель российской дипмиссии Алексей Сентебов, который заявил, что подвиг и отвага этого человека имеют важность планетарного масштаба.
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