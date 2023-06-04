Павлюченкова пробилась в четвертьфинал теннисного турнира «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова стала первой четвертьфиналисткой турнира «Ролан Гаррос», который проходит во Франции.
Россиянка обыграла бельгийскую представительницу Элизу Мертенс в три сета со счетом 3:6, 7:6 (7:3), 6:3. Матч на грунтовом корте Парижа по времени длился больше трех часов.
В следующем этапе Павлюченкова может встретиться с соотечественницей Элиной Аванесян, которая 4 июня сыграет с чешкой Каролиной Муховой.
Ранее Карен Хачанов второй раз за всю свою профессиональную карьеру пробился в четвертьфинал этого же турнира. Он одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего.