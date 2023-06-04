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Павлюченкова пробилась в четвертьфинал теннисного турнира «Ролан Гаррос»

Спорт
Павлюченкова пробилась в четвертьфинал теннисного турнира «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова стала первой четвертьфиналисткой турнира «Ролан Гаррос», который проходит во Франции.

Россиянка обыграла бельгийскую представительницу Элизу Мертенс в три сета со счетом 3:6, 7:6 (7:3), 6:3. Матч на грунтовом корте Парижа по времени длился больше трех часов.

В следующем этапе Павлюченкова может встретиться с соотечественницей Элиной Аванесян, которая 4 июня сыграет с чешкой Каролиной Муховой.

Ранее Карен Хачанов второй раз за всю свою профессиональную карьеру пробился в четвертьфинал этого же турнира. Он одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего.
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