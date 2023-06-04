В Свердловской области два водителя без прав устроили смертельное ДТП

Молодой автомобилист без водительского удостоверения насмерть сбил байкера в Свердловской области, сообщает местное управление ГИБДД.
По данным полиции, водитель Lada Vesta пытался совершить обгон на запрещенном для этого участке трассы. В результате произошло лобовое столкновение с мотоциклом Honda.
34-летний водитель байка получил серьезные травмы и скончался по пути в больницу. Сотрудники ДПС установили, что у 23-летнего мужчины, находившегося за рулем «Лады» не было водительского удостоверения.
«Мотоциклом управлял местный житель, который также не имел водительского удостоверения. Транспортное средство в установленном порядке не зарегистрировано, в момент ДТП находился в мотошлеме», — рассказали в ГИБДД.
Ранее в Московской области пожилой водитель иномарки сбил двух подростков, которые двигались по трассе на квадроцикле. Оба школьника получили травмы и были госпитализированы, пенсионер в результате ДТП не пострадал.