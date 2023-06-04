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В Свердловской области два водителя без прав устроили смертельное ДТП

Происшествия
В Свердловской области два водителя без прав устроили смертельное ДТП

Молодой автомобилист без водительского удостоверения насмерть сбил байкера в Свердловской области, сообщает местное управление ГИБДД.

По данным полиции, водитель Lada Vesta пытался совершить обгон на запрещенном для этого участке трассы. В результате произошло лобовое столкновение с мотоциклом Honda.

34-летний водитель байка получил серьезные травмы и скончался по пути в больницу. Сотрудники ДПС установили, что у 23-летнего мужчины, находившегося за рулем «Лады» не было водительского удостоверения.

«Мотоциклом управлял местный житель, который также не имел водительско­го удостоверения. Транспортное средство в установленном поря­дке не зарегистриров­ано, в момент ДТП на­ходился в мотошлеме», — рассказали в ГИБДД.

Ранее в Московской области пожилой водитель иномарки сбил двух подростков, которые двигались по трассе на квадроцикле. Оба школьника получили травмы и были госпитализированы, пенсионер в результате ДТП не пострадал.
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