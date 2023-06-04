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Политолог Колташов заявил, что увеличение госдолга может не спасти экономику США

Экономика
Политолог Колташов заявил, что увеличение госдолга может не спасти экономику США

Политолог Василий Колташов заявил, что увеличение потолка государственного долга Соединенных Штатов Америки может не спасти экономику страны от разрушения. Этим он поделился с «Известиями».

Эксперт считает, что благодаря единственной предпринятой мере по спасению экономической ситуации правительство США получило «$1,5 трлн из воздуха» на этот год. Однако поднятие госдолга продолжит быть механизмом «наркотической зависимости», разрушающим экономику государства, констатировал он.

По словам Колташова, коммерческие вложения в недвижимость снизились на 50% в этом году из-за банковского кризиса. Таким образом, на рынке в скором останутся только те, кто действительно нуждается в жилье, но без кредитов приобрести его они не смогут.

Падение цен на недвижимость специалист назвал процессом, равносильным кризису. Он считает, что экономическая составляющая США «глубоко нездорова» и принятый закон о государственном долге не гарантирует ее спасение.

Третьего июня Джо Байден подписал закон об увеличении госдолга, надеясь таким образом предотвратить дефолт в стране.
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