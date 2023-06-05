Духов день: праздничные приметы и запреты

Духов день или, как его еще принято называть, День Святого Духа — заключительное празднество в честь Святой Троицы. Отмечается он в православии на 51-ый день после Пасхи. Верующие отметят его по традиции в понедельник, в этом году — 5 июня. Какими приметами богат праздник, а также, что можно и что нельзя делать в этот день, рассказывает ФАН.
Приметы и суеверия
День Святого Духа — один из древнейших праздников, за свою историю он возымел множество народных примет и суеверий. Они не поддерживаются церковью, однако в народе в сказания верят.
Многие слышали поговорку «Не верь теплу до Духова дня». В народе считалось, что после праздника заморозков уже быть не может. Кроме того, на Руси верили, что после Дня Святого Духа в течение 40 дней будет стоять такая же погода, как в сам праздник.
Издревле Духов день называли днем рождения земли, а все живое вокруг должно было радоваться этому событию. По традиции замужние женщины в годах выходили в поле и трапезничали, закапывая кусочки угощения в землю. Таким образом крестьяне задабривали землю и ждали хорошего урожая. В связи с тем, что люди свято верили в именины земли, в этот день возбраняется любая работа с почвой.
Молодые девушки на Руси в этот день гадали на венках. Оставшийся на плаву венок сулил его владелице скорую свадьбу.
Что можно и что нельзя делать в Духов день
Любой церковный праздник предполагает посещение церквей и храмов, чтение молитв, причащение и другие традиции. День Святого Духа здесь не является исключением.
В церкви можно осветить веточки березы и цветы, чтобы украсить ими дом. Православные верят, что растения в этот период защищают дом от злых духов и невзгод.
Этот день особенно хорош для пожертвований и благотворительности. Только, если они сделаны от чистого сердца. Злые помыслы и поступки, а также сквернословие в этот день запрещены.
По традиции, в этот день лучше отложить работу. Однако Русская православная церковь труд в этот праздник не запрещает.
Ранее посол Центральноафриканской Республики в Москве Леон Додону-Пунагаза, сообщил, что жители ЦАР все чаще переходят в православие, поскольку, по его словам, эта религия открывает людям глаза.