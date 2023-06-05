Духов день: праздничные приметы и запреты

Духов день или, как его еще принято называть, День Святого Духа — заключительное празднество в честь Святой Троицы. Отмечается он в православии на 51-ый день после Пасхи. Верующие отметят его по традиции в понедельник, в этом году — 5 июня. Какими приметами богат праздник, а также, что можно и что нельзя делать в этот день, рассказывает ФАН.