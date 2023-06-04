Власти сообщили о взрывах на юге Мелитополя

Власти Мелитополя сообщили о звуках взрыва на территории города. Соответствующая информация появилась в официальном Telegram-канале администрации.
По данным правительства, это произошло на юге. На данный момент обстоятельства неизвестны. Власти уточняют информацию о произошедшем.
Это далеко не первый хлопок в Мелитополе. Один из них прогремел 12 мая. Его слышали на северной части города. В результате многие горожане остались без электричества.
Ранее сообщалось о работе ПВО в небе над Белгородом. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, ответственность за обстрелы несут подразделения ВСУ. После их работы без света остались несколько населенных пунктов. Экстренные службы ликвидируют последствия.