Карен Хачанов вышел в четвертьфинал теннисного турнира «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов смог второй раз в профессиональной карьере пробиться в четвертьфинал турнира «Ролан Гаррос», который проходит во Франции. Впервые такого результата он добился в 2019 году.
Хачанов в четыре сета обыграл итальянца Лоренцо Сонего со счетом 1:6, 6:4, 7:6, 6:1. Теннисисты провели на грунтовом парижском корте три с половиной часа.
В следующей круге россиянин встретится с победителем игры между сербским представителем Новаком Джоковичем и перуанцем Хуаном-Пабло Варильясом.
Ранее Мирра Андреева проиграла в матче с американкой Кори Гауфф в третьем круге этого же турнира. Спортсменки играли чуть более двух часов.