Евгений Пригожин публично обратился к создателю РДК Денису Никитину по вопросу пленных

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о готовности прислать к представителям Русского добровольческого корпуса (РДК — запрещенная в РФ террористическая организация) своего заместителя за пленными россиянами.
Члены РДК до этого обнародовали видеозапись с, как они утверждают, пленными российскими военнослужащими. Представители радикальной организации предложили губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову забрать солдат в обмен на переговоры с ним.
Пригожин в свою очередь публично обратился к создателю РДК Денису Капустину (Никитину — включен в перечень террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга), отметив, что готов принять участие в этом процессе.
«Денис, если никто не приедет в обозначенное место за пленными, готов прислать одного из своих высокопоставленных заместителей для того, чтобы их забрать. Если приедет в это место Владимир Александрович Зеленский, готов прибыть сам», — подчеркнул основатель «оркестра».
Пригожин ранее жестко высказался из-за ситуации на территории Белгородской области. По словам бизнесмена, ЧВК «Вагнер» не для того брала Артемовск, чтобы на русских землях погибали мирные жители.