«Его наследие живет»: Народный артист РФ Олег Погудин рассказал о своем наставнике певце Эдуарде Хиле

Ранее ФАН напомнил подробности биографии Эдуарда Хиля. Одним из наиболее примечательных моментов в его карьере стал новый всплеск популярности певца во всем мире, благодаря видеоклипу с выступлением артиста на вокализ «Я очень рад, ведь я наконец возвращаюсь домой».