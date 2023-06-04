«Его наследие живет»: Народный артист РФ Олег Погудин рассказал о своем наставнике певце Эдуарде Хиле

Певец, музыкальный педагог, народный артист РСФСР Эдуард Хиль всегда выступал за академический подход к эстрадной музыке. Об этом в беседе с ФАН напомнил народный артист России Олег Погудин.
По случаю годовщины со дня смерти всенародно любимого артиста, собеседник поделился воспоминаниями о нем.
«Мое первое знакомство с Эдуардом Анатольевичем состоялось в 1977 году. Мне было девять лет и это был сборный концерт в ДК имени И.И. Газа», — рассказал певец.
Олег Погудин также отметил, что в свое время Эдуард Хиль был его наставником.
«В 1987-1989 году Эдуард Анатольевич был моим педагогом в ЛГИТМиКе (ныне РГИСИ). Это был добрейший человек, очень тонкий, глубокий, гиперпрофессиональный музыкант. Он никогда не давил, не навязывал свое мнение, но последовательно настаивал на академическом подходе к эстрадной музыке и городскому романсу», — продолжил рассказ собеседник ФАН.
Кроме того, он добавил, что воспоминания о блистательном артисте не померкли в его памяти, даже несмотря на минувшие годы со времен из знакомства.
«Благодаря Эдуарду Анатольевичу состоялось мое первое выступление на телевидении во взрослом возрасте. Это был романс Александра Вертинского ”Где Вы теперь”. Я нередко вспоминал и то событие и вообще все, что Эдуард Анатольевич говорил об исполнении песен Вертинского, работая над своим концертом-спектаклем ”Ар-деко”, в котором Вертинский — один из главных героев. А как раз неделю назад, после премьеры ”Ар-деко” в Мастерской Петра Фоменко я рассказывал об этом уже своим бывшим студенткам: Манане Гогитидзе, Заре, Елене Коробейниковой и Юлии Стожаровой. Так что те исполнительские принципы, которым нас учил Эдуард Анатольевич, живы и, надеюсь, продолжат жить на отечественной сцене», — подытожил народный артист России.
Ранее ФАН напомнил подробности биографии Эдуарда Хиля. Одним из наиболее примечательных моментов в его карьере стал новый всплеск популярности певца во всем мире, благодаря видеоклипу с выступлением артиста на вокализ «Я очень рад, ведь я наконец возвращаюсь домой».