Президент ЦАР прибыл на саммит по вопросам безопасности в ДРК и Судане

Луанда, 4 июня. Глава ЦАР Фостен-Арканж Туадера прибыл✱ в столицу Анголы на 10-й чрезвычайный саммит по вопросам мира и безопасности в Восточном регионе Демократической Республики Конго и Судане.
В мероприятии приняли участие конголезский лидер Феликс Чисекеди, президент Замбии Хакаинде Хичилема, а также представители Бурунди, Габона и Уганды. Политики обсудили обстановку в государствах и сошлись во мнении, что боевые действия необходимо прекратить.
Ранее посол ДРК в РФ Иван Вангу Нгимби заявил, что его страна планирует принять участие в форуме «Россия — Африка», который состоится в Санкт-Петербурге летом 2023 года. По словам дипломата, Киншаса заинтересована в тесном сотрудничестве с Москвой и готова к совместной работе во многих отраслях.
Также Нгимби анонсировал участие представителей Демократической Республики Конго в крупнейшем экономическом форуме — ПМЭФ. Мероприятие состоится в середине июня того же года.
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