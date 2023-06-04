Президент ЦАР прибыл на саммит по вопросам безопасности в ДРК и Судане

Ранее посол ДРК в РФ Иван Вангу Нгимби заявил, что его страна планирует принять участие в форуме «Россия — Африка», который состоится в Санкт-Петербурге летом 2023 года. По словам дипломата, Киншаса заинтересована в тесном сотрудничестве с Москвой и готова к совместной работе во многих отраслях.