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Саудовский министр Сальман: журналисты не представляют, что обсуждают страны ОПЕК+

Экономика
Саудовский министр Сальман: журналисты не представляют, что обсуждают страны ОПЕК+

Глава Минэнерго Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман отметил, что журналисты не в курсе тем обсуждения на встрече стран ОПЕК+ в Вене.

Встреча организации проходит в австрийской столице. Члены объединения собираются согласовать действия по добыче нефти во втором полугодии 2023 года.

«Вы не представляете, что мы обсуждаем», — заявил журналистам Сальман, выходя из здания гостиницы.

По инициативе принца альянс без объяснения причин запретил посещение своей штаб-квартиры журналистам Reuters, Bloomberg и The Wall Street Journal.

Россию на встрече представляет заместитель председателя Правительства Алексей Новак. Политик уже прибыл в секретариат ОПЕК+ в столице Австрии.
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