Саудовский министр Сальман: журналисты не представляют, что обсуждают страны ОПЕК+

Глава Минэнерго Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман отметил, что журналисты не в курсе тем обсуждения на встрече стран ОПЕК+ в Вене.
Встреча организации проходит в австрийской столице. Члены объединения собираются согласовать действия по добыче нефти во втором полугодии 2023 года.
«Вы не представляете, что мы обсуждаем», — заявил журналистам Сальман, выходя из здания гостиницы.
По инициативе принца альянс без объяснения причин запретил посещение своей штаб-квартиры журналистам Reuters, Bloomberg и The Wall Street Journal.
Россию на встрече представляет заместитель председателя Правительства Алексей Новак. Политик уже прибыл в секретариат ОПЕК+ в столице Австрии.