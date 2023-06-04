Ученые выяснили, что закрытое окно на ночь способствует снижению стресса

Закрывающие окно на ночь люди испытывают меньше стресса. Такое заявление сделали ученые из Университета Иоганна Гутенберга в Германии в рамках исследования. Результаты они опубликовали в журнале Noise & Health.
Причина заключается в шумоизоляции. Во сне человек гораздо чувствительнее к разным звукам. Закрытое окно позволяет минимизировать количество раздражителей.
Если окно не закрыть, организм «переключается» в состояние стресса и начинает вырабатывать больше гормонов, в том числе и кортизола. В последствии уровень холестерина повышается.
Более того, многие люди начинают «заедать» напряжение. По словам психолога Екатерины Тур, это приводит к набору лишнего веса. Она также назвала еще один фактор, который влияет на набор лишних килограмм.