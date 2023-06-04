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Ученые выяснили, что закрытое окно на ночь способствует снижению стресса

Общество
Ученые выяснили, что закрытое окно на ночь способствует снижению стресса

Закрывающие окно на ночь люди испытывают меньше стресса. Такое заявление сделали ученые из Университета Иоганна Гутенберга в Германии в рамках исследования. Результаты они опубликовали в журнале Noise & Health.

Причина заключается в шумоизоляции. Во сне человек гораздо чувствительнее к разным звукам. Закрытое окно позволяет минимизировать количество раздражителей.

Если окно не закрыть, организм «переключается» в состояние стресса и начинает вырабатывать больше гормонов, в том числе и кортизола. В последствии уровень холестерина повышается.

Более того, многие люди начинают «заедать» напряжение. По словам психолога Екатерины Тур, это приводит к набору лишнего веса. Она также назвала еще один фактор, который влияет на набор лишних килограмм.
стресс окно
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