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С территории Сирии в Ирак отправили 50 боевиков ИГ и их семьи

Весь мир
С территории Сирии в Ирак отправили 50 боевиков ИГ и их семьи

Женщины и дети имеют шанс на возвращение к обычной жизни.

Не менее 50 пленных боевиков «Исламского государства»✱ (ИГ, запрещено в РФ) репатриированы в Ирак.

Вместе с ними в соседнюю республику переданы 168 членов семей террористов. Они переселяются из лагеря Аль-Хол в Аль-Джадаа южнее Мосула.

Женщины и дети пройдут психиатрическое обследование, после чего будет решена их дальнейшая судьба.

«Как только мы получим заверения их племенных лидеров в том, что они не столкнутся с репрессиями, их отправят домой», — сказал источник в иракских силовых структурах.

Сами же 50 боевиков ИГ✱ после проведения расследования предстанут перед лицом правосудия, обещают представители официального Багдада.

Люди, проживающие в лагере Аль-Хол, находятся в крайне тяжелых условиях: на его территории с момент основания складывается неблагоприятная гуманитарная и криминогенная обстановка. Его территория контролируется проамериканскими группировками курдов из «Сирийских демократических сил» (СДС), которые незаконно удерживают обширные территории арабской республики.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
Сирия ирак иг
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