С территории Сирии в Ирак отправили 50 боевиков ИГ и их семьи

Люди, проживающие в лагере Аль-Хол, находятся в крайне тяжелых условиях: на его территории с момент основания складывается неблагоприятная гуманитарная и криминогенная обстановка. Его территория контролируется проамериканскими группировками курдов из «Сирийских демократических сил» (СДС), которые незаконно удерживают обширные территории арабской республики.