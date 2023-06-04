С территории Сирии в Ирак отправили 50 боевиков ИГ и их семьи

Женщины и дети имеют шанс на возвращение к обычной жизни.
Не менее 50 пленных боевиков «Исламского государства»✱ (ИГ, запрещено в РФ) репатриированы в Ирак.
Вместе с ними в соседнюю республику переданы 168 членов семей террористов. Они переселяются из лагеря Аль-Хол в Аль-Джадаа южнее Мосула.
Женщины и дети пройдут психиатрическое обследование, после чего будет решена их дальнейшая судьба.
«Как только мы получим заверения их племенных лидеров в том, что они не столкнутся с репрессиями, их отправят домой», — сказал источник в иракских силовых структурах.
Сами же 50 боевиков ИГ✱ после проведения расследования предстанут перед лицом правосудия, обещают представители официального Багдада.
Люди, проживающие в лагере Аль-Хол, находятся в крайне тяжелых условиях: на его территории с момент основания складывается неблагоприятная гуманитарная и криминогенная обстановка. Его территория контролируется проамериканскими группировками курдов из «Сирийских демократических сил» (СДС), которые незаконно удерживают обширные территории арабской республики.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация