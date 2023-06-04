Спасатели запретили сотням жителей Амстердама возвращаться в свои квартиры после пожара в ЖК

Теперь сотрудникам уполномоченных служб предстоит выяснить, из-за чего вспыхнул пожар. По данным агентства, никто из жителей восьмиэтажного комплекса не пострадал. Однако на месте врачи осмотрели трех человек, отравившихся дымом.