Спасатели запретили сотням жителей Амстердама возвращаться в свои квартиры после пожара в ЖК

Сотни людей временно лишились своих квартир из-за крупного пожара, произошедшего в одном из жилых комплексов в Амстердаме. Подробностями поделилось местное издание NL Times.
Как стало известно, огнеборцы всю ночь тушили разбушевавшееся пламя. При этом ликвидировать возгорание удалось только к утру воскресенья.
В результате все здание было обесточено, а десятки квартир получили повреждения. Специалисты, в свою очередь, запретили владельцам возвращаться домой.
Часть граждан пока переехали к родственникам и знакомым. Другим предоставили комнаты в ближайших гостиницах.
Теперь сотрудникам уполномоченных служб предстоит выяснить, из-за чего вспыхнул пожар. По данным агентства, никто из жителей восьмиэтажного комплекса не пострадал. Однако на месте врачи осмотрели трех человек, отравившихся дымом.
Ранее в Новосибирске загорелась крыша Центральной клинической больницы. Пациентов медицинского учреждения немедленно эвакуировали.