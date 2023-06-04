Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Спасатели запретили сотням жителей Амстердама возвращаться в свои квартиры после пожара в ЖК

Происшествия
Спасатели запретили сотням жителей Амстердама возвращаться в свои квартиры после пожара в ЖК

Сотни людей временно лишились своих квартир из-за крупного пожара, произошедшего в одном из жилых комплексов в Амстердаме. Подробностями поделилось местное издание NL Times.

Как стало известно, огнеборцы всю ночь тушили разбушевавшееся пламя. При этом ликвидировать возгорание удалось только к утру воскресенья.

В результате все здание было обесточено, а десятки квартир получили повреждения. Специалисты, в свою очередь, запретили владельцам возвращаться домой.

Часть граждан пока переехали к родственникам и знакомым. Другим предоставили комнаты в ближайших гостиницах.

Теперь сотрудникам уполномоченных служб предстоит выяснить, из-за чего вспыхнул пожар. По данным агентства, никто из жителей восьмиэтажного комплекса не пострадал. Однако на месте врачи осмотрели трех человек, отравившихся дымом.

Ранее в Новосибирске загорелась крыша Центральной клинической больницы. Пациентов медицинского учреждения немедленно эвакуировали.
нидерланды пожар амстердам жилой комплекс
Военкоры ФАН