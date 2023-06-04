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Тренер Гуру назвала ошибочным мнение о недоступности занятий йогой для старшего поколения

Общество
Тренер Гуру назвала ошибочным мнение о недоступности занятий йогой для старшего поколения

Тренер Катя Гуру развеяла ошибочные суждения о сложности и недоступности для старшего поколения занятия йогой. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Специалист рассказала, что для занятий не нужно иметь дополнительное оборудование. Также она добавила, что начать практики можно в домашних условиях по видео.

Специалист опровергает мнение, что йогу могут практиковать только молодые девушки, потому что данное занятие подходит для всех возрастов. По ее мнению, заниматься йогой могут люди с любой физической подготовкой.

«Это практика долголетия для женщин и мужчин, в которой можно отключить свои мысли», — заключила тренер.

Ранее эксперты рассказали об одном упражнении из йоги, которое помогает быстро сходить в туалет и уменьшить живот.
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