Маркетолог Игорь Качалов считает, что в апреле снижение цен на продукты в России произошло из-за высокой урожайности. Об этом он рассказал «Известиям».
В воскресенье, 4 июня, стало известно, что РФ стала единственной страной Европы, в которой месяцем ранее произошла продуктовая дефляция. Тогда стоимость упала на 0,22% в годовом выражении. По мнению специалиста, к этому есть масса экономических предпосылок.
«В прошлом году снизились цены из-за большого урожая, сейчас мы снижаем цены на остатки товаров с прошлогоднего сезона, чтобы подготовиться к сбору урожая», — считает Качалов.
Специалист напомнил, что некоторые иностранные продовольственные предприятия покинули Россию. Их место заняли отечественные компании, появилось множество новых марок. Обычно зарубежные производители ставят высокую наценку на свои товары, поскольку им нужно зарабатывать прибыль и отправлять средства своим акционерам из Америки и Европы, заключил специалист.
В то же время в Польше 80% пенсионеров не могут позволить себе покупку лекарственных препаратов из-за нехватки денег.