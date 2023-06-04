Маркетолог Качалов объяснил, с чем связано снижение цен на продукты в России в апреле

В воскресенье, 4 июня, стало известно, что РФ стала единственной страной Европы, в которой месяцем ранее произошла продуктовая дефляция. Тогда стоимость упала на 0,22% в годовом выражении. По мнению специалиста, к этому есть масса экономических предпосылок.