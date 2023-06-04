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Жителя Магнитогорска задержали по делу о попытке поджога военного комиссариата

Происшествия
Жителя Магнитогорска задержали по делу о попытке поджога военного комиссариата

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области в Магнитогорске задержали диверсанта по делу о попытке поджога военного комиссариата и оборудования на участке железной дороги. Об этом сообщили пресс-службе ведомства.

В отношении жителя Магнитогорска возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ «Покушение на террористический акт» и ст. 281 УК РФ «Диверсия». По этим статьям предусмотрено лишение свободы на 20 лет и пожизненное лишение свободы соответственно.

Ранее сообщалось, что неизвестные злоумышленники второй раз за месяц подожгли релейные шкафы на железной дороге в Челябинской области. Хулиганы сорвали замки с оборудования и подпалили содержимое ящиков изнутри.
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