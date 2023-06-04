Жителя Магнитогорска задержали по делу о попытке поджога военного комиссариата

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области в Магнитогорске задержали диверсанта по делу о попытке поджога военного комиссариата и оборудования на участке железной дороги. Об этом сообщили пресс-службе ведомства.
В отношении жителя Магнитогорска возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ «Покушение на террористический акт» и ст. 281 УК РФ «Диверсия». По этим статьям предусмотрено лишение свободы на 20 лет и пожизненное лишение свободы соответственно.
Ранее сообщалось, что неизвестные злоумышленники второй раз за месяц подожгли релейные шкафы на железной дороге в Челябинской области. Хулиганы сорвали замки с оборудования и подпалили содержимое ящиков изнутри.