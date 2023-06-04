Жителя Магнитогорска задержали по делу о попытке поджога военного комиссариата

В отношении жителя Магнитогорска возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ «Покушение на террористический акт» и ст. 281 УК РФ «Диверсия». По этим статьям предусмотрено лишение свободы на 20 лет и пожизненное лишение свободы соответственно.