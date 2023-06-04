Колонны украинских военных заметили городе Волчанск на границе с Белгородской областью

Украинские боевики и военная техника въехали в город Волчанск, расположенный на границе с Белгородской областью. Информация об этом появилась в социальных сетях.
Уточняется, что населенный пункт находится в Харьковской области. По неподтвержденным данным, там заметили тяжелую технику, артиллерию и наемников. Соответствующая запись появилась в Telegram-канале «Иди и смотри».
Украинские боевики продолжают наносить удары по Шебекинскому округу Белгородской области, ранее заявил глава региона Вячеслав Гладков. ВСУ обстреляли торговые модули на территории рынка в центре города Шебекино.