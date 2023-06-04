Легковой автомобиль загорелся на улице Володарского в Гатчине

Легковой автомобиль Renault загорелся в Гатчине. Об этом говорится в заявлении управления МЧС России по Ленинградской области.
По данным ведомства, пожар произошел в воскресенье утром на улице Володарского. На место происшествия направили восемь спасателей и две единицы специальной техники.
Как стало известно, огенборцам понадобилось около 30 минут для ликвидации возгорания. При этом, согласно предварительной информации, в салоне машины мог находиться человек.
Однако никаких официальных подтверждений пока не поступало. Причина произошедшего также остается неизвестна.
Меж тем в Москве с третьего этажа паркинга выпал автомобиль. В этот момент водитель транспортного средства находился внутри.