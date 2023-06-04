«Отказали тормоза»: водитель упавшей с паркинга иномарки рассказал о подробностях инцидента

Владелец упавшего с третьего этажа парковки «Мерседеса» назвал причиной аварии отказ тормозов. Со слов водителя, при движении на паркинге автомобиль не удалось остановить.
«Выезжал со своего парковочного места. При спуске машина потеряла управление, отказали тормоза», — сообщил он.
Мужчина отметил, что не пострадал во время падения, так как успел упереться руками в потолок. Единственной его «травмой» стали ссадины на руках.
О падении иномарки стало известно в воскресенье днем. Прибывшие на место правоохранители обнаружили, что водитель «Мерседеса» не получил повреждений.