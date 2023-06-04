В МЧС назвали возможную причину пожара в новосибирской больнице

Возгорание в Центральной клинической больнице Новосибирска могло быть вызвано неисправной проводкой, заявил глава регионального управления МЧС России Виктор Орлов.
По его словам, предварительной причиной пожара является короткое замыкание. Огневых работ в здании не велось, подчеркнул Орлов.
«Более детально будет понятно после обследования лаборатории», — добавил глава регионального управления МЧС России.
Напомним, что пламя охватило площадь 1,8 тысячи квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 15:25 по местному времени. Пациенты больницы были эвакуированы.