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В МЧС назвали возможную причину пожара в новосибирской больнице

Происшествия
В МЧС назвали возможную причину пожара в новосибирской больнице

Возгорание в Центральной клинической больнице Новосибирска могло быть вызвано неисправной проводкой, заявил глава регионального управления МЧС России Виктор Орлов.

По его словам, предварительной причиной пожара является короткое замыкание. Огневых работ в здании не велось, подчеркнул Орлов.

«Более детально будет понятно после обследования лаборатории», — добавил глава регионального управления МЧС России.

Напомним, что пламя охватило площадь 1,8 тысячи квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 15:25 по местному времени. Пациенты больницы были эвакуированы.
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