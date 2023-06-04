Эксперты назвали главные правила мытья ног в душе

Три четверти людей во всем мире не моют ноги в душе регулярно. К такому выводу пришли сотрудники компании Dollar Shave Club после проведения соответствующего опроса. Эксперты организации рассказали о важности процедуры для здоровья человека.
По мнению специалистов, мыть ноги нужно не менее двух раз в день. При этом важно тщательно вытирать промежутки между пальцами ног и сохранять ступни сухими.
Если не заботиться о гигиене, на стопах может появиться грибковая инфекция или болезнь «ноги спортсмена». Последняя характеризуется большим количеством мозолей, натоптышей, трещин и других травм.
Ранее врач Наталья Дмитриевская объяснила, почему нужно мыть руки несколько раз в день.