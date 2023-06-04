В Подмосковье пенсионер на Audi сбил квадроцикл со школьниками

По предварительным данным, 13-летние подростки разъезжали на квадроцикле по дороге, в то время как в них врезался легковой автомобиль. В результате происшествия оба транспортных средства получили значительные повреждения. Школьников госпитализировали, пенсионер в аварии не пострадал.